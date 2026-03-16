Sigorta sektörü 2025'te 168 milyar lira net kar elde etti

Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, TSB, 2025 Aralık dönemi mali tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, sektörde brüt yazılan primler yüzde 46 artışla 1,2 trilyon lira seviyesine ulaşırken, enflasyondan arındırılmış reel artış yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Hayat dışı branşlarda son çeyrekte yazılan prim üretimi yılın zirvesine ulaştı. Hayat dışı sigorta pazarında yoğunlaşma dikkati çekerken, toplam prim üretiminin yüzde 68'i ilk 10 şirket tarafından gerçekleştirildi.

Sektörün finansal büyüklüğü de önemli ölçüde arttı. Özsermaye büyüklüğü 435 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise 3,8 trilyon liraya ulaşan sektörün, yatırım gelirleri katkısıyla büyüme oranları yüzde 64-68 bandında gerçekleşti. Teknik kar, sektör genelinde yüzde 86 artarak 192,5 milyar lira seviyesine yükseldi. Hayat dışı branşlar yüzde 84 artışla 154,7 milyar lira teknik kar üretirken, hayat branşı yüzde 103 artışla 37 milyar liraya ulaştı. Buna karşılık emeklilik branşında teknik kar yüzde 44 gerileyerek yaklaşık 800 milyon lira seviyesine düştü.

Teknik karlılığın yatırım gelirlerine bağımlılığı artmaya devam etti. Teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri yüzde 73 oranında büyüdü. Öte yandan, faaliyet giderlerindeki artış oranı yüzde 63 ile prim üretimindeki yüzde 46'lık artışın üzerinde gerçekleşti.

Sektörün dönem net karı yüzde 63 artarak 168 milyar liraya yükselirken, reel artış yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. Toplam sermaye büyüklüğü ise 10,1 milyar dolara ulaştı. Özsermaye karlılığı hayat dışı sektörde yüzde 42, hayat ve emeklilik sektöründe ise yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Sermaye yeterliliği göstergeleri iyileşti

Sermaye yeterliliği göstergelerinde de iyileşme dikkati çekti. Hayat dışı sektör için 2022 yılında yüzde 106 seviyelerine kadar gerileyen sermaye yeterlilik oranı 2025 yılının son çeyreği itibarıyla yüzde 174'e yükseldi. Aktif karlılığı ise hayat dışı sektörde yüzde 10, hayat ve emeklilik sektöründe yüzde 16 seviyelerinde gerçekleşti.

Operasyonel performans göstergeleri incelendiğinde, hayat dışı sektörde net hasar prim oranı yüzde 80, net bileşik oran ise yüzde 108 olarak hesaplandı. Trafik branşında ise söz konusu oranlar sırasıyla yüzde 138 ve yüzde 156 seviyesinde gerçekleşti. Trafik branşında rezerv oranında düşüş gözlenirken, ilk 10 şirket ile diğer şirketlerin rezerv oranları arasındaki fark yaklaşık 30 baz puan ile sabit bir seyir izledi.

Sigortacılık karlılığı açısından 2025 yılının son çeyreği itibarıyla trafik branşı hariç sigortacılık karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış gösterdi. Trafik branşı dahil edildiğinde bu artış, yüzde 151'e yükseldi. Trafik branşının sigortacılık karı geçen yıla kıyasla belirgin bir artış sergiledi. Kasko ve İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) branşlarında sigortacılık karı yılbaşından bu yana yüzde 87 artarken, sağlık branşı da yüzde 33'lük artış kaydetti.

Bireysel emeklilik tarafında ise fon büyüklüğündeki artış öne çıktı. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 227 milyar lira olan BES fon büyüklüğü bir yıl içinde yüzde 76 artarak 2 trilyon 163 milyar liraya ulaştı. Buna rağmen emeklilik teknik karı yüzde 44 geriledi. Teknik bölüm dengesi ile fon büyüklüğü oranı ise geçen yıl binde 1,1 seviyesindeyken, binde 0,4'e düştü.

Emeklilik teknik gelirleri içinde ağırlıklı paya sahip olmaya devam eden Fon İşletim Gideri (FİG) gelirlerinin oranı ise son dönemde gerileme eğilimi gösterdi. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde teknik gelirlerin yaklaşık yüzde 77'sini oluşturan FİG'in payı, son dönemde yüzde 68 seviyesine indi.

"Sigorta sektörü güçlü sermaye yapısını korudu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün güçlü sermaye yapısını koruyarak büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Geçen yıl itibarıyla sigorta sektörünün hem prim üretiminde hem de finansal büyüklüklerde güçlü büyüme performansı sergilediğini aktaran Gülen, "Özellikle hayat dışı branşlarda prim üretiminin son çeyrekte yılın en yüksek seviyelerine ulaşması, sektörün dinamizmini gösterdi. Teknik dengenin sürdürülebilirliği açısından risk yönetimi, maliyet disiplini ve teknik karlılığın güçlendirilmesi, önümüzdeki dönemde de sektörümüz için önemli başlıklar olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gülen, bireysel emeklilik sisteminde fon büyüklüğündeki artışın da dikkati çekici olduğuna değinerek, "BES tarafında fon büyüklüğünün 2 trilyon liranın üzerine çıkması, sistemin tasarruf ekosistemindeki rolünü daha da güçlendirdi. Önümüzdeki dönemde hem sigortacılık hem de bireysel emeklilik tarafında sürdürülebilir büyümeyi destekleyen adımların devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.