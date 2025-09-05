  1. Ekonomim
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), kendilerini "hasar danışmanı" olarak tanıtan kişilerin vatandaşları mağdur etmesi üzerine yayımladığı kamu spotunda, yalnızca yetkili sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişime geçilmesi uyarısında bulundu.

Sigortacılardan hasar danışmanlığı tuzaklarına yönelik kritik uyarı
Birlikten yapılan açıklamaya göre TSB, son dönemde trafik kazaları sonrası kendilerini "hasar danışmanı" olarak tanıtan kişilerin vatandaşları mağdur etmesi ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi üzerine bir kamu spotu hazırladı.

Vatandaşlar yalnızca yetkili sigorta ve resmi kurumlarla iletişim kursun

Hazırlanan kamu spotunda, vatandaşlara yalnızca yetkili sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişime geçmeleri, kişisel bilgilerini bu çevreler dışında kimseyle paylaşmamaları istendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın sırasına alınan kamu spotunun, televizyon kanallarında da 6 ay boyunca izleyiciyle buluşacağı aktarıldı.

TSB’nin bu çalışmayla vatandaşların hak kaybına uğramasının önlenmesini, kişisel verilerin korunmasını ve sigorta sektörüne duyulan güvenin güçlendirilmesini hedeflediği bildirildi.

