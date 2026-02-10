Ticari araçlara SGK ile EGM'den sıkı denetim: Sigortasız şoför çalıştırana ağır cezalar yolda

2026’da yürürlüğe girmesi planlanan yeni trafik düzenlemeleri öncesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ticari taşımacılık sektörüne yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda ticari araçlarda görev yapan sürücülerin sigorta durumları daha yakından izlenmeye başlandı.

Denetimlerin başlamasıyla birlikte ticari araç sahiplerinden, şoförlerin sosyal güvenlik kayıtlarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri isteniyor. Bu adımın, sektörde kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi ve çalışanların sosyal güvence kapsamına alınması amacıyla atıldığı değerlendiriliyor.

Araç sahipleri ya da şirketler ağır idari cezalarla karşılaşabiliyor

Ticari olarak kullanılan araçlarda, şoförlerin SGK'ya bildirimi yapılmadan istihdam edilmesi durumunda araç sahipleri ya da şirketler ağır idari cezalarla karşılaşabiliyor. 5510 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre, sigortasız işçi çalıştıran işverenler için uygulanan para cezası, her bir tespit edilen işçi için iki asgari ücret tutarında, yani 66 bin 60 TL olarak uygulanıyor. Tekrar eden ihlallerde bu miktar beş kat asgari ücrete, yani 198 bin 180 TL'ye kadar yükseliyor.

Ek yaptırımlar devreye girecek

Bununla birlikte, aylık prim ve hizmet bildirgesinde eksik ya da yanlış beyanlarda bulunulması veya ücretlerin bordrolarda gösterilmemesi gibi durumlarda da ek yaptırımlar devreye giriyor. Şirketlerin hem mevcut çalışanları hem de işe yeni başlayan sürücüleri için giriş bildirimlerini zamanında ve doğru şekilde yapmaları gerekiyor.

Kiralık araçlarda farklı uygulama

Sadece kendi ticari araçlarını işletenler değil, kısa veya uzun dönemli kiralık araçlar üzerinden şoför çalıştıranlar için de farklı kurallar bulunuyor. Araç kiralama kapsamında görev yapan şoförler için cezai yükümlülük uygulanmasa da, herhangi bir trafik kazasında araç sahibi yine de hukuki ve mali sorumluluk taşımaya devam ediyor.

Yaptırımlar artacak

SGK ve Emniyet güçlerinin birlikte yürüttüğü denetimlarla, ticari araç sahiplerinin sigortasız şoför çalıştırmamak için gerekli önlemleri alması ve tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunlu hale geliyor. Denetimlerin ilerleyen dönemde daha da kapsamlı hale geleceği ve yaptırımların artacağı öngörülüyor.