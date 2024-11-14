SİHA'ların ihracat birim fiyatı rekor seviyeye ulaştı!

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Kasım ayı meclis toplantısı, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda savunma sanayii gelişmeleri ele alınırken, sektörün yerli katkı oranı ve ihracat hedefleri masaya yatırıldı.

Proje hacmi 100 milyar doların üzerinde

Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında büyük yol kat ettiğini vurgulayan Görgün, “Türkiye’de savunma sanayinde 2 bin 400 firma ve 100 bine yaklaşan bir çalışan var. Yürütülen proje hacmi 100 milyar doların üzerinde. Aktif olarak yürüttüğümüz proje sayısı ise bin rakamından fazla durumda.

Savunma sanayi her yıl yüzde 20 oranında büyüyor. Geçen senenin ihracatını bu yıl onuncu ayın sonunda yakaladık. 2023 yılında 5.5 milyar dolar üzerinde ihracat yaptık. 2024 yılında hedefimiz 6 buçuk milyar doların üzerine çıkmak.” dedi.

2025 hedefi belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı, önümüzdeki yıl için sektör hedeflerini de açıkladı. Prof. Görgün, “2025’te savunma ve havacılık sektöründe 7.3 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz. Sektörde çalışan sayısını 110 bine çıkarmayı ve yerlilik oranını yüzde 82’ye ulaştırmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Görgün ayrıca, Türkiye’nin 50’nin üzerinde uluslararası ofis ile dünya çapında geniş bir müşteri ağına ulaştığını da hatırlattı.

SİHA’ların kilogram başı değeri açıklandı

Prof. Görgün, savunma sanayinde kullanılan ürünlerin kilogram başına değerleri hakkında bilgi vererek, “SİHA’ların kilogram başı değeri 10 bin doların üzerinde. Bir elektro-optik sistemin kilogram başı değeri 20 bin dolar. Bu ürünlerde dünya çapında yüksek katma değer sağlıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin yüksek teknoloji gerektiren ürünleriyle uluslararası pazarda rekabet ettiğini belirten Görgün, “Önümüzdeki yıllarda ülkemiz bu alanda kendinden daha fazla söz ettirecek.” diye ekledi.

HÜRJET seri üretime geçecek

Savunma sanayiinde çeşitli projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Görgün, HÜRJET’in başarılı uçuşları sonrasında seri üretime geçileceğini belirtti. Görgün, “HÜRJET çok başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Seri üretimine başlanması kararı verilmişti. Uluslararası alanda da ciddi müşterileri var. Platformları ürettikten sonra, dost müttefik ülkelerin kullanımına sunmakta önemli. Müttefiklerimiz uçuş anına şahit oldular.” dedi.