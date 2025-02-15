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Siirt, Türkiye’de bal üretiminde ilk 5’e yükseldi

Siirt bal üretiminde 3 bin 48 ton ile Türkiye genelinde 5. sıraya yükseldi.

Haber Merkezi
İHA
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Siirt, Türkiye’de bal üretiminde ilk 5’e yükseldi
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Siirt bal üretiminde 3 bin 48 ton ile Türkiye genelinde 5. sıraya, Arılı kovan sayısında ise 227 bin 97 kovan ile 10. sıraya ulaştı.

Siirt arıcılık sektöründe önemli bir başarıya imza attı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 verilerine göre, Siirt arıcılık sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bu başarıda emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz, İl Genel Meclisimiz, Arıcılar ve Bal Üreticileri Birlik Başkanlarımız ve tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de ilk 3’e girmek ve Pervari balının marka değerini ülkemize ve dünyaya tanıtmak" denildi.

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