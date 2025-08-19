  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Siirt’te klima satışları zirve yaptı: Taleplere yetişilemiyor
Takip Et

Siirt’te klima satışları zirve yaptı: Taleplere yetişilemiyor

Siirt’te kavurucu sıcakların etkisiyle klima satışları rekor seviyeye ulaştı. Bayiler yoğun talebi karşılamakta zorlanırken, montaj servislerinde de ciddi yoğunluk yaşanıyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Siirt’te klima satışları zirve yaptı: Taleplere yetişilemiyor
Takip Et

Termometrelerin gündüz saatlerinde 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, vatandaşlar serinlemenin yolunu klima almakta buldu. Kentteki elektronik eşya bayileri, yoğun talep nedeniyle siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Bayilerdeki yoğunluğun yanı sıra montaj servislerinde de ciddi bir bekleme süresi oluştu. Klimasını alan vatandaşlar, servis ekiplerindeki iş yükü nedeniyle günlerce montaj sırası beklemek zorunda kalıyor.

İş yerine klima alan ve günlerce montajını bekleyen esnaf Yunus Atun, "Bu sene havalar olağanüstü sıcak geçti. İş yerimize klima almak zorunda kaldık. Fakat klimayı 10 gün önce satın almamıza rağmen servis yoğunluğu nedeniyle ancak bugün taktırabildik. Mecburen bekledik. İnşallah artık biraz serinleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Talepleri yetiştiremiyoruz"

Bayii çalışanı Zekeriya Altınkum ise rekor talepten dolayı kadrolarını genişlettiklerini söyledi. Altınkum, "Son 15 gündür inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Onlarca klima satışı ve montajı gerçekleştirdik. Bu yoğunluğu karşılayabilmek için satış ekibimizi iki katına, montaj ekibimizi ise dört katına çıkardık. Buna rağmen talepleri yetiştiremiyoruz. Yıllardır bu sektördeyiz ama ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Klima ustası Veysel Yıldız, sıcak havaların montaj talebini katladığını belirterek, "Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar sürekli klima montajı talep ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak yoğunluk çok fazla. Hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaşmış durumda. Allah hepimize sabır versin, bir an önce bu sıcakların dinmesini temenni ediyoruz" dedi.

Kırtasiye rafları yangın yeri: Temel ürünler bile lüks olduKırtasiye rafları yangın yeri: Temel ürünler bile lüks olduEkonomi
A101’e 21 Ağustos Perşembe günü Darbeli Matkap geliyor! (A101 21 AĞUSTOS ALDIN ALDIN KATALOĞU)A101’e 21 Ağustos Perşembe günü Darbeli Matkap geliyor! (A101 21 AĞUSTOS ALDIN ALDIN KATALOĞU)Aktüel
Tarım Kredi Aktüel Ürünler Kataloğu! Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne 25 Litrelik Oto Termos geldiTarım Kredi Aktüel Ürünler Kataloğu! Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne 25 Litrelik Oto Termos geldiAktüel
Bim’e 20 Ağustos Çarşamba günü Çamaşır Makinesi geliyor! (BİM 20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KATALOĞU)Bim’e 20 Ağustos Çarşamba günü Çamaşır Makinesi geliyor! (BİM 20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KATALOĞU)Aktüel

 

Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam kalıcı olacak
İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam kalıcı olacak
ASO Başkanı Ardıç: Ankara, İstanbul’u geride bıraktı
ASO Başkanı Ardıç: Ankara, İstanbul’u geride bıraktı
Kırgızistan’da kuru kayısı ticareti hız kazandı
Kırgızistan’da kuru kayısı ticareti hız kazandı
Halkbank'tan kredi ve ihale iddialarına ilişkin açıklama
Halkbank'tan kredi ve ihale iddialarına ilişkin açıklama
İstanbul'da yabancıların gözdesi: Esenyurt konut pazarında lider konumda
İstanbul'da yabancıların gözdesi: Esenyurt konut pazarında lider konumda
Okul çantasını doldurmanın maliyeti cüzdanları zorlayacak! Kırtasiye sepeti yüzde 21 arttı
Okul çantasını doldurmanın maliyeti cüzdanları zorlayacak!