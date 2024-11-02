Siirt’te üzüm sıkma makinesi desteği: Son başvuru tarihi 8 Kasım

Yüzde 70 hibe destekli proje, Siirt’te bağcılığı teşvik etmeyi ve üreticilerin işleme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Son başvuru tarihi 8 Kasım

Üzüm sıkma makinesi dağıtımı, belirlenen değerlendirme puan tablosuna göre yapılacak olup, başvurular Siirt Tarım ve Orman İl ile İlçe Müdürlüklerine şahsen yapılacak. Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin, başvurularını en geç 8 Kasım 2024 Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekmekte olduğu belirtildi.