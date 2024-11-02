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Siirt’te üzüm sıkma makinesi desteği: Son başvuru tarihi 8 Kasım

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteklediği “Siirt Bağcılığının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi” başvuruları 8 Kasım’a kadar tamamlanması gerektiği bildirildi. Başvurular şahsen yapılacak.

Haber Merkezi
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Siirt’te üzüm sıkma makinesi desteği: Son başvuru tarihi 8 Kasım
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Yüzde 70 hibe destekli proje, Siirt’te bağcılığı teşvik etmeyi ve üreticilerin işleme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Son başvuru tarihi 8 Kasım

Üzüm sıkma makinesi dağıtımı, belirlenen değerlendirme puan tablosuna göre yapılacak olup, başvurular Siirt Tarım ve Orman İl ile İlçe Müdürlüklerine şahsen yapılacak. Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin, başvurularını en geç 8 Kasım 2024 Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekmekte olduğu belirtildi.

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