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Şikayetler arttı, bakanlık harekete geçti: Hazır gıdalarda et miktarı belirtilecek

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır yiyeceklerde gramaj eksikliğine ilişkin şikâyetler üzerine yeni adımlar atıyor. Yapılacak düzenlemeyle tüketiciler, sipariş ettikleri ürünün et miktarını önceden öğrenebilecek. Hamburger, döner ve köfte gibi ürünlerde kullanılan etin miktarı açıkça belirtilecek.

Haber Merkezi
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Şikayetler arttı, bakanlık harekete geçti: Hazır gıdalarda et miktarı belirtilecek
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Ticaret Bakanlığı, internetten satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikâyetleri üzerine ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi.

Yazıda, hamburger, döner, iskender ve köfte gibi tüketime hazır kırmızı ve beyaz et içeren ürünlerin bir kısmında gramaj bilgisine yer verildiği, bazı ürünlerde ise bu bilginin hiç bulunmadığı veya eksik sunulduğu belirtildi.

Mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünün temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin haberine göre bakanlık, dijital mecralarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan tüketime hazır kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde yer almasına yönelik çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istedi.

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