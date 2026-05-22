"Sıkı para ve yüksek faiz ortamında işletmeler çok dikkatli yönetilmeli"

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada küresel ölçekte yaşanan jeopolitik krizlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti, özellikle enerji, navlun ve üretim maliyetlerinde yaşanan artışların enflasyonist baskıyı daha da güçlendirdiğini dile getirdi. İş dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Güler, sıkı para politikasının etkilerinin reel sektörde daha fazla hissedildiğini ifade etti.

Maliyet baskıları yoğunlaşıyor

ABD merkezli ekonomik gelişmelerin yanı sıra İran-İsrail hattında yaşanan çatışmaların küresel piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası oluşturduğunu belirten Güler, “Şu an itibarıyla ekonomik olarak bu süreçten en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Enerji maliyetlerinden değerli maden fiyatlarına, akaryakıttan navlun giderlerine kadar birçok kalemde ciddi artışlar yaşanıyor. Özellikle petrokimya ürünlerinden başlayarak üretimin hemen her aşamasına yansıyan maliyet baskıları söz konusu. Bu durum doğal olarak enflasyonu körükleyen bir yapıya dönüşüyor. Yapılırken çok hissedilmeyen ancak daha sonra hem işletmelerin maliyetlerine hem vatandaşın günlük yaşamına doğrudan yansıyan çok sayıda unsur bulunuyor. Bu nedenle Merkez Bankası’nın yılsonu için açıkladığı yüzde 26 seviyesindeki enflasyon beklentisinin iş dünyasında daha iyimser bir tahmin olarak değerlendirildiğini görüyoruz” dedi.

Sıkı para politikasının piyasa üzerindeki etkilerine de değinen Güler, işletmelerin mevcut dönemde daha temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Yüksek faiz ortamının kısa sürede sona ermeyeceğini ifade eden Güler, “Sıkı para politikasıyla birlikte yüksek faiz sürecinin bir müddet daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bir anda tüm şartların değişmesini beklemek gerçekçi olmaz. Bu nedenle işletmelerimizin her zamankinden daha fazla tasarruf etmeye ve kaynaklarını doğru yönetmeye ihtiyacı var. Aynı zamanda işimize daha fazla vakit ayırmamız, süreçleri daha dikkatli yönetmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Özellikle son dönemde yaşanan Körfez merkezli gelişmeler olmasaydı, 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ekonomide daha dengeli bir sürece girilebileceğine yönelik beklentiler oluşmuştu. Ancak yaşanan gelişmeler hem ekonomik hem de psikolojik açıdan piyasalarda yeniden negatif bir hava oluşturdu” diye konuştu.

Yeni pazarlar-yeni planlamalar şart

İş dünyasının mevcut dönemde küçülerek değil, yeni stratejiler geliştirerek ayakta kalabileceğini vurgulayan Güler, firmaların yeni pazar arayışına yönelmesi gerektiğini söyledi. Güler, “İşletmeler açısından artık her zamankinden daha fazla işimize ve üretimimize sahip çıkma dönemi. Matematiğimizi daha doğru yapmalı, planlamalarımızı daha güçlü oluşturmalıyız. Ancak küçülerek başarı elde etmek mümkün değil. Sadece personel azaltarak işletmeleri sürdürülebilir hale getiremezsiniz. Bunun yerine yeni planlamalara, yeni pazarlara ve farklı senaryolara ihtiyaç var. Eğer işletmenizde belirli bir düzen oluşmuşsa bunun üzerine yeni değerler koymanız gerekiyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun farkındalık yaratmanız şart. İçinden geçtiğimiz dönem kolay değil ancak iş dünyası olarak mücadele etmeye, üretmeye ve başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.