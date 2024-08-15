Sıkılaşma, proje kredilerini de vurdu

İSTANBUL / EKONOMİ

Yeni yatırıma yönelik alınan kredilerde yavaşlama var. Türkiye Bankalar Birliği verileri de yatırım kredilerindeki azalmayı ortaya koydu. TBB verilerine göre Haziran 2024 sonu itibariyle proje finansmanı kredilerinde toplam risk bakiyesi 48 milyar liraya indi ki bu yılsonuna göre yüzde 5 daralmaya işaret ediyor. Yılsonuna göre enerji üretimi yatırımlarında yüzde 10, altyapı yatırımlarında ise risk bakiyesi yüzde 6 azaldı.

TBB’ye 18 mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanı istatistiki bilgilerini iletiyor. Rapor Aralık 2014 tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde hazırlanıyor. Bu verilere en az 20 milyon dolar seviyesindeki kredi kullandırımları dahil ediliyor. Haziran 2024 verilerine göre proje finansmanı kredileri risk bakiyesi 1 trilyon 581 milyar TL oldu. Bunun 1.469 milyar TL’si nakdi, 113 milyar TL’si gayrinakdi kredi olarak kullandırıldı. TL bazlı olarak toplam risk bakiyesi geçen yıl sonuna göre yüzde 6 artış gösterdi, nakdi krediler yüzde 7 büyürken gayrinakdi krediler yüzde 12 azaldı. Bu projeler için verilen toplam taahhüt ise 2 trilyon 620 milyar liraya yükseldi bu yılsonuna göre yüzde 10 artışa işaret etti.

YENİLENEBİLİRİN ENERJİDEKİ PAYI YÜZDE 56

Proje finansmanı kredilerinin yüzde 37’si altyapı, yüzde 36’sı enerji, yüzde 11’i ticari gayrimenkul sektörüne kullandırıldı. Bu sektörler dışında kalan diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 16 olurken TBB verilerine göre yenilenebilir enerjinin, enerji kredileri içindeki payı ise yüzde 56 olarak hesaplandı.

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi dolar bazlı olarak ele alındığında ise geçen yılsonundaki 51 milyar dolardan yüzde 5 düşüşle 48 milyar dolara gerilediği ortaya çıktı. Enerji kredileri yüzde 8 düşüşle 18 milyar dolardan 17 milyar dolara inerken, enerji üretimine ilişkin krediler yüzde 10, yenilenebilir enerji üretimine ilişkin krediler ise yüzde 9 azaldı.

Altyapı projelerine yönelik krediler 18 milyar dolara indi ve yüzde 6 azaldı. Ulaştırma projelerine ilişkin kredilerde yüzde 6’lık düşüşle 15 milyar dolarlık risk bakiyesi bulunurken, diğer altyapı kredileri yılsonuna göre yüzde 20 azalarak 3 milyar dolar oldu. Ticari gayrimenkul projeleri risk bakiyesi de yüzde 2’lik düşüşle 5 milyar dolara indi, diğer sektörlerin kredi riski de yüzde 1’lik düşüş yaşadı ve 8 miyar dolar olarak hesaplandı.

Haziran 2024 döneminde TBB verilerine göre enerji sektöründe nakit risk bakiyesi 15 milyar dolar olurken, aynı dönem itibariyle, nakit risk bakiyesi, altyapıda 17 milyar dolar, ticari gayrimenkul sektöründe 5 milyar dolar ve diğer sektörlerde 7 milyar dolar oldu.