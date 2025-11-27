  1. Ekonomim
Silah ruhsatlarına yapılacak zam oranı belli oldu: Taşımak isteyen 198 bin TL ödeyecek

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından silah ruhsat ücretlerine yeni yılda gelecek zam oranı da belli oldu. 2026 yılında 5 yıllık silah bulundurma ruhsatı 63 bin 454 TL'ye, taşıma ruhsatı ise 198 bin 517 TL'ye çıkacak. 

Vergi, harç ve ceza zamlarını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu. Trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport harçları, IME kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma ya da azaltma yetkisini kullanmadığı takdirde bu oranda artırılacak.

Silah ruhsatları eylül ayında zamlanmıştı

Yeniden Değerleme Oranı silah ruhsatı ücretlerini de etkileyecek. Silah ruhsatı ücretlerine bu yıl eylül ayında ilave bir zam gelmiş, ruhsat ücretleri 2 katına çıkmıştı. 5 yıllık silah ruhsatı 25 bin liradan 50 bin 565 liraya, taşıma ruhsatı ise 79 bin liradan 158 bin liraya yükselmişti.

2026 yılında silah ruhsat ücretleri ne kadar olacak?

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla silah ruhsatlarına yeni zam gelecek. Ruhsat ücretleri Yeniden Değerleme Oranı'na göre artırılacak.

Yüzde 25,49'luk artışa göre hesaplandığında 5 yıllık silah ruhsat ücretleri şöyle olacak.

Ruhsat çeşidi                                 Mevcut fiyat        Zamlı fiyat

Silah Bulundurma                        50.565 TL              63.454 TL
Silah Taşıma                                  158.000 TL            198.517 TL
Yivli Av Tüfeği Bulundurma      50.565 TL               63.454 TL
Yivli Av Tüfeği Taşıma                158.000 TL             198.517 TL
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi       1.225 TL                  1.537 TL

Kart ücretleri ne kadar olacak?

Silah bulundurma ve taşıma ruhsat kart ücretleri ise şöyle olacak;

Kart çeşidi                                       Mevcut fiyat                  Zamlı fiyat
Silah Bulundurma                         1.110 TL                           1.380 TL
Silah Taşıma                                   1.500 TL                          1.882 TL
Yivli Av Tüfeği Ruhsatnamesi   600 TL                             753 TL
Kuru Sıkı Bildirim                         150 TL                              188,2 TL

 

