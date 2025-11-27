Silah ruhsatlarına yapılacak zam oranı belli oldu: Taşımak isteyen 198 bin TL ödeyecek

Vergi, harç ve ceza zamlarını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu. Trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport harçları, IME kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma ya da azaltma yetkisini kullanmadığı takdirde bu oranda artırılacak.

Silah ruhsatları eylül ayında zamlanmıştı

Yeniden Değerleme Oranı silah ruhsatı ücretlerini de etkileyecek. Silah ruhsatı ücretlerine bu yıl eylül ayında ilave bir zam gelmiş, ruhsat ücretleri 2 katına çıkmıştı. 5 yıllık silah ruhsatı 25 bin liradan 50 bin 565 liraya, taşıma ruhsatı ise 79 bin liradan 158 bin liraya yükselmişti.

2026 yılında silah ruhsat ücretleri ne kadar olacak?

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla silah ruhsatlarına yeni zam gelecek. Ruhsat ücretleri Yeniden Değerleme Oranı'na göre artırılacak.

Yüzde 25,49'luk artışa göre hesaplandığında 5 yıllık silah ruhsat ücretleri şöyle olacak.

Ruhsat çeşidi Mevcut fiyat Zamlı fiyat

Silah Bulundurma 50.565 TL 63.454 TL

Silah Taşıma 158.000 TL 198.517 TL

Yivli Av Tüfeği Bulundurma 50.565 TL 63.454 TL

Yivli Av Tüfeği Taşıma 158.000 TL 198.517 TL

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 1.225 TL 1.537 TL

Kart ücretleri ne kadar olacak?

Silah bulundurma ve taşıma ruhsat kart ücretleri ise şöyle olacak;

Kart çeşidi Mevcut fiyat Zamlı fiyat

Silah Bulundurma 1.110 TL 1.380 TL

Silah Taşıma 1.500 TL 1.882 TL

Yivli Av Tüfeği Ruhsatnamesi 600 TL 753 TL

Kuru Sıkı Bildirim 150 TL 188,2 TL