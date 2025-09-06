Silah taşıma ve bulundurma ruhsatında harç tutarları arttırıldı

  1. Ekonomim
Silah taşıma ve bulundurma vesikalarına ilişkin maktu harç tutarları yeniden belirlendi.

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatından alınacak harç tutarında artış yapıldı. 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Harç tutarı yüzde 100 artırıldı 

Bu kapsamda, söz konusu harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 artışa gidildi. Her yıl için resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirlendi.

Silah bulundurma ruhsatı 50 binin üzerine çıkarıldı

Bu tutar, bulundurma vesikaları için 50 bin 565 lira, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için 1225 lira oldu.

Karar 7 Eylül itibariyle itibaren yürürlüğe girecek.

