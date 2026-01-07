Silahları devre dışı bırakacak yasal düzenleme yapılmalı

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılında çok önemli gelişmelere tanıklık ettiklerini ifade ederek, silahları bütünüyle devre dışı bırakacak bir yasal düzenlemenin geciktirilmeden ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Sürecin başlamasından sonra bir çatışma haberi alınmadığını söyleyen Bedirhanoğlu, “İnsanlarımızın yaşamlarını kaybetmesine tanıklık etmiyoruz. Geldiğimiz bu nokta hepimizin çok daha sorumlu ve yapıcı davranmasını zorunlu kılıyor. Silahın ve şiddetin gündemimizden tamamen çıkması için hep birlikte, yoğun bir gayret sarf etmemiz gerekiyor. Kat ettiğimiz bu kıymetli mesafenin ötesine geçmek, ancak hukukla mümkün olabilir. Hukuk, toplumsal barışın hizmetine koşulmalıdır. Hukuk, hem çatışmayı yaratan sebepleri ve çatışmanın izlerini gidermeli, hem de toplumsal taleplere demokratik cevaplar üretmelidir" dedi.

Bedirhanoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "GÜNSİAD olarak, silahları bütünüyle devre dışı bırakacak bir yasal düzenlemenin geciktirilmeden ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, farklı toplumsal kesimlerin taleplerini dikkate alan bir hukuk ve demokratikleşme reformunun da hayati bir öneme haiz olduğuna inanıyoruz. Evvela Meclis’teki siyasi partilerimiz olmak üzere, ülkemizde huzur ve istikrarın hâkim olmasını arzulayan herkesi ve her kesimi böylesi bir hukuk seferberliğine olumlu katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bahsi geçen bu hukuksal düzenleme sürece olan inancı pekiştirir, toplumsal desteğini artırır ve güçlendirir.”