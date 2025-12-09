  1. Ekonomim
Kütahya’nın Simav ilçesinde 39 üreticiye 1,5 ton yem bezelyesi tohumu desteği sağlandığı açıklandı.

Simav’da 39 üreticiye yem bezelyesi tohumu dağıtıldı
Simav ilçesi Naşa beldesinde 39 üreticiye Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 1,5 ton yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere verilen yem bezelyesi tohumu desteğiyle bölgede yem bitkisi üretiminin artırılmasının ve hayvancılığın güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade ettiler.

