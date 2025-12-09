Simav’da 39 üreticiye yem bezelyesi tohumu dağıtıldı
Kütahya’nın Simav ilçesinde 39 üreticiye 1,5 ton yem bezelyesi tohumu desteği sağlandığı açıklandı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Simav ilçesi Naşa beldesinde 39 üreticiye Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 1,5 ton yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.
İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere verilen yem bezelyesi tohumu desteğiyle bölgede yem bitkisi üretiminin artırılmasının ve hayvancılığın güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade ettiler.