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Simav’ın coğrafi işaretli 'Kara Elması'nda hasat zamanı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki köylerde, halkın en önemli geçim kaynaklarının başında gelen, coğrafi işaretli kestanenin hasadına başlandı.

Haber Merkezi
İHA
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Simav’ın coğrafi işaretli 'Kara Elması'nda hasat zamanı
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Bin 770 rakımlı Simav dağının kuzey yamaçlarında yer alan köylerde yetişen halkın en önemli geçim kaynaklarının başında gelen kestane üretiminde hasat sezonu başladı.

Yıllık ortalama bin 500 ton üretiliyor

Kendine has rengi, aroması, iriliği ve yola dayanıklılığı gibi üstün özellikleri bulunan vatandaşların Kara Elmas adını taktığı Simav Kestanesi, yağış ve iklim şartlarına göre yıllık ortalama bin 500 ton dolaylarında üretiliyor.

Köylüler tarafından sırıklarla ağaçlardan silkelenen kestaneler yerden toplanıp çuvallara dolduruluyor. Daha sonra kabuğundan ayrılıp satışa hazır hale getiriliyor.

Kilosunun 150-200 TL bandında olması bekleniyor

Simav kestanesinin ormanda doğal ortamda yetiştirildiği için kendine has rengi, aroması ve iriliğiyle piyasada çok tercih edildiğini söyleyen Demirciköy’lü üretici A. Osman Sonkaya, ”Beldemizde 10-15 gün süren hasat sonunda elde ettiğimiz kestaneyi Bursa’dan gelen alıcılara satıyoruz. Bu yıl kestanenin kilosunun yaklaşık 150-200 lira arasında olmasını bekliyoruz” dedi.

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