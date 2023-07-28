Şimşek: AB ile ilişkilerin derinleştirilmesinin önemini vurguladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Avrupa’nın Geleceği, Zorluklarla Yüzleşme ve Geleceği Şekillendirme Zirvesi'ne katıldıklarını belirterek, burada Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilerek derinleştirilmesinin önemininin vurgulandığının altını çizdi.

Bakan Şimşek'in paylaşımının detayları şöyle:

“Avrupa’nın Geleceği, Zorluklarla Yüzleşme ve Geleceği Şekillendirme” temalı Salzburg Zirvesindeyiz.

Zirvenin küresel politika oturumunda panelist olarak; Türkiye’nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilerek derinleştirilmesinin önemini vurguladık.

Zirvenin marjında Moldova Cumhurbaşkanı Sn. Maia Sandu, AB Bütçe ve Yönetimden sorumlu Komiseri Sn. Johannes Hahn, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Sn. Borge Brende ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik.