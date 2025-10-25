Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!

  1. Ekonomim
Bakan Şimşek, Eximbank'ın ihracatçılara bu yıl toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını beklediklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ettiklerini söyledi.

Şimşek açıklamasında, piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdıkları reeskont kredi limitlerini artırdıklarını belirtti. "Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye 15 kat yükselttik. Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı. Eximbank'ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Bu sene Eximbank'ın ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz" diyen Şimşek, "Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Şimşek, sosyal medya hesabnından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye 15 kat yükselttik. Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı. Eximbank'ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar TL’ye ulaştı. Bu sene Eximbank’ın ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz. Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

 

