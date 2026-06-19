Şimşek: Almanya ile stratejik iş birliğini derinleştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile bir araya geldiğini açıkladı.

Şimşek, küresel ekonomide risklerin yeniden değerlendirildiği ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye ile Almanya'nın doğal stratejik ortaklar olduğunu ve iki ülke arasında daha derin iş birliği için önemli potansiyel bulunduğunu söyledi.

Savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin genişletilebileceğini belirten Şimşek, her iki ülkenin güçlü varlık gösterdiği üçüncü ülkelerdeki ortaklıkların da güçlendirilebileceğini ifade etti.

Şimşek, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve kapsamının genişletilmesini sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.