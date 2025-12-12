  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Şimşek: Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti
Takip Et

Şimşek: Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti

Bakan Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri verisinde, ekim ayında cari fazla verilmesine yönelik değerlendirmesinde altın hariç cari açıkta uygulanan ekonomik program döneminde belirgin şekilde iyileşme görüldüğünü belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şimşek: Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB açıkladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri verisini değerlendirdi. Şimşek, ekimde görülen cari açık için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekim ayında cari denge 0,5 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 22 milyar dolar ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti.

Altın hariç cari açık program döneminde belirgin şekilde iyileşti. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan ve son dönemde fiyatı yükselen altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu. Ekim ayında altın hariç cari denge 3,2 milyar dolar fazla verirken yıllık açık 2,6 milyar dolar gerçekleşti.

Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi beklenirken elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”

Cevdet Yılmaz: Vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruzCevdet Yılmaz: Vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruzEkonomi
TCMB: Cari işlemler hesabı ekimde de fazla verdiTCMB: Cari işlemler hesabı ekimde de fazla verdiEkonomik Veriler

 