Şimşek: Bölgemizde ticari entegrasyonu artırmalıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin işbirliğinde bu yıl “İş Birliğinde Yeni Dönem” temasıyla 14’üncüsü düzenlenen “Türk-Arap Ekonomi Forumu” İstanbul’da başladı. Forum çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek moderatörlüğünde düzenlenen “Küresel Zorlukların Üstesinden Gelmek ve Yeni Fırsatları Yakalamak” başlıklı panele, Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamed Nasır el-Barak, Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muid ve Katar Devlet Bakanı ve Serbest Bölge İdaresi Başkanı Ahmed es-Seyyid katıldı.

Etkinliğin başında Gazze’de hayatını kaybeden ve zulümle karşı karşıya kalan insanları anan Bakan Şimşek, ABD ile Çin arasındaki rekabetin, ticarette parçalanmaya ve korumacılığa neden olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Küreseldeki ekonomik gerilim artık normalimiz oldu. Böyle bir zamanda bölgesel ticaret entegrasyonunun daha hızlı gerçekleştiği görülüyor ancak bizim bölgemizde ticaret entegrasyonu dünyanın en düşüğü. Siyasi ve mevzuat açısından olumlu bir ortam sağlamamız faydalı olacak. Serbest ticaret anlaşmaları da diğer faydalı olacak şey. Bunu yaptığımız takdirde standart sağlamış olacağız, sadece yatırımları değil ticareti de daha hızlı şekilde kolaylaştırmış olacağız.” Bölgesel entegrasyonu geliştirmenin önemine dikkat çeken Bakan Şimşek, “Hem bölge için hem ülkemiz için ilerlemenin tek yöntemi, öncelikle reform yapmaktır” diye konuştu.

“Görevimiz serbest girişimi desteklemek”

Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamed Nasır el-Barak, bölgede ticaretin entegrasyonu için neler yapılması gerektiği sorusuna karşılık, “Ekonomik gelişimin amiral gemisi serbest girişim oldu. Bizim görevimiz doğru ortamı yaratıp, serbest girişimi desteklemek. Devletin gerçek rolü, bir organizasyon gerçekleştirmek, yönetişimi mümkün kılarak işletmelerin ilerlemesini sağlamak. Ekonomi işletmelerin elinde, ekonomik gelişme, serbest girişimle gerçekleşir, yapmamız gereken bu” dedi.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muid de bölge ülkeleri arasındaki ticaretin çok düşük olduğunu, bunun nedenlerinin araştırılması gerektiğini kaydetti. Muid, “Özel sektöre liderlik ve entegrasyon görevi verirsek bu çok daha iyi olacak. Ayrıca özel sektör ile bölgenin belli hedeflere ilerleyebilmesini sağlamak, bizim amaçlarımızı yerine getirmesi için yardımcı olmak gerekiyor” dedi. Muid, Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye ile Mısır arasında çok doğru yürüdüğüne dikkati çekerek, doğru kurum ve ortaklıkların bir araya gelmesinin ticaretin artırılması için çok verimli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Katar Devlet Bakanı ve Serbest Bölge İdaresi Başkanı Ahmed es-Seyyid de bölgede devasa bir potansiyel olduğuna dikkati çekerek, “Burada özel sektörün başı çekmesi gerek. Net bir plan hazırlamamız gerek. Sağlık, tarım ve gıda gibi ülkeler arasında temel ihtiyaç olan bazı sektörler var, bunlarla başlayıp adım adım daha ileri aşamalara gidersek daha iyi bir sonuç elde ederiz” diye konuştu. Panelistler ayrıca ülkelerinde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda yapılanlara ilişkin bilgiler verdi.