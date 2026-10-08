Şimşek: Dezenflasyon süreci duraksadı ama pes etmiyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinde bu yıl dezenflasyon sürecinin savaş nedeniyle duraksadığını ancak ekonomi programından vazgeçilmediğini söyledi. Orta Vadeli Program'ın ana hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Şimşek, mali disiplinin sürdürüleceğini ve Türkiye'nin şoklara karşı mali tampon oluşturduğunu belirtti.

"Küresel Ekonomide Stratejik Görünüm" toplantısının açılışında konuşan Şimşek, "Bu sene dezenflasyon süreci savaş sebebiyle duraksadı ama pes etmiyoruz" dedi.

Şimşek, "Orta Vadeli Programımızın ana hedefi fiyat istikrarını sağlamak. Bu bizim en büyük önceliğimiz. Mali disipline de sahibiz, onu da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Enerji şokunun ekonomiye etkilerine dikkat çekti

Kısa vadede en büyük zorluğun çatışmaların yol açtığı enerji arz şokları olduğunu belirten Şimşek, bunun daha yüksek enflasyon ve daha sıkı finansal koşullar şeklinde ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye'nin bu tür şokların üstesinden gelebilmek için mali tampon oluşturduğunu belirten Şimşek, ülkenin zor bir bölgede bulunduğunu ve sık sık zorlu testlere tabi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin mali hareket alanına işaret etti

Şimşek, Türkiye'nin gelişen ülkeler arasında borçluluk açısından nispeten iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Borçluluğumuz düşük ve mali alanımız var." dedi.

Bütçe açığının yüzde 3'ün altında bulunduğunu ve borçların milli gelire oranının yüzde 22 seviyesinde olduğunu söyleyen Şimşek, para politikası açısından da alan bulunduğunu kaydetti.

Şimşek ayrıca borçluluk oranının yüzde 91 olduğunu, benzer pazarlarda ise yüzde 220'lere kadar çıkan seviyeler görüldüğünü ifade etti.

Savunma bütçesinde büyük artış öngörülüyor

Türkiye'nin savunmaya yoğun yatırım yaptığını belirten Şimşek, 2027 bütçesinde savunma harcamalarının yüzde 229 artırılacağını açıkladı.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 savunma ihracatçısından biri haline geldiğini belirten Şimşek, savunma harcamaları ve Ar-Ge tarafının 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğunu ifade etti.

Enerji yatırımları ve hizmet ihracatı gündemde

Şimşek, enerji ve tedarik güvenliğinde temel konunun erişilebilirlik ve uygunluk olduğunu belirterek Türkiye'nin boru hatlarına ve yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığını söyledi. Yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60 olduğunu, elektrifikasyon hedefinin ise yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Ticarette korumacılığın yeni olmadığını belirten Şimşek, Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmalarını genişlettiğini ve 54 anlaşma yaptığını söyledi.

Hizmet ticaretinin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Şimşek, turizm gelirlerinin son 25 yılda dolar bazında 9 kat arttığını ve bu gelirin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.