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Şimşek: Dış finansmana erişim kolaylaşırken, dış finansman maliyeti de düşüyor

Bakan Şimşek, iyileşen risk primi sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken, dış finansman maliyetinin de düştüğünü söyledi.

Haber Merkezi
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Şimşek: Dış finansmana erişim kolaylaşırken, dış finansman maliyeti de düşüyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin 250 baz puanın altına gerileyen 5 yıllık CDS’i için değerlendirmede bulundu. Şimşek, yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesine gerileyen kredi risk priminin seviyesinin dış finansmana erişimi kolaylaştırırken, dış finansman maliyetinin de düştüğünü söyledi.

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Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin CDS risk priminin 250 baz puanın altına indiğini hatırlattı.

Şimşek şu mesajları verdi:

"2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.

2023 yılı mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan.

İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."

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