  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Şimşek: Dış ticaretteki avantajlarımız sürüyor
Takip Et

Şimşek: Dış ticaretteki avantajlarımız sürüyor

Sanayi üretim verilerini değerlendiren Şimşek, toparlanmanın sürdüğünü ve üretimin yıllık bazda arttığını söyledi. Şimşek, küresel risklere rağmen ihracat ve üretimdeki dayanıklılığın devam etmesini beklediklerini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şimşek: Dış ticaretteki avantajlarımız sürüyor
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimini verilerini değerlendirdi.

Dün açıklanan sanayi üretim verilerindeki artış için Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti.

Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı.

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz.

Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz."

Bolat: İhracattaki artış üretime ve istihdama olumlu yansıyorBolat: İhracattaki artış üretime ve istihdama olumlu yansıyorEkonomi
Sanayi üretiminde mart ayında güçlü toparlanmaSanayi üretiminde mart ayında güçlü toparlanmaEkonomik Veriler
Ekonomi
Sektör temsilcilerinden yetkisiz nakliyecilere karşı tüketicilere uyarı!
Sektör temsilcilerinden yetkisiz nakliyecilere karşı tüketicilere uyarı!
TCMB Başkanı Karahan: Gıda fiyatlarında yukarı yönlü risk arttı!
TCMB Başkanı Karahan: Gıda fiyatlarında yukarı yönlü risk arttı!
Piyasalarda gelecek hafta ABD enflasyonu öne çıkıyor!
Piyasalarda gelecek hafta ABD enflasyonu öne çıkıyor!
Asgari ücret dolar karşısında eriyor: 5 ayda 2 bin lirayı aştı
Asgari ücret dolar karşısında eriyor: 5 ayda 2 bin lirayı aştı
Manisa'da üreticilere yerli tohumdan fide desteği verildi
Manisa'da üreticilere yerli tohumdan fide desteği verildi
Muğla'daki Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek
Muğla'daki Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek