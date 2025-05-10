Şimşek: Dış ticaretteki avantajlarımız sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimini verilerini değerlendirdi.

Dün açıklanan sanayi üretim verilerindeki artış için Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti.

Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı.

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz.

Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz."