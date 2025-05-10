Şimşek: Dış ticaretteki avantajlarımız sürüyor
Sanayi üretim verilerini değerlendiren Şimşek, toparlanmanın sürdüğünü ve üretimin yıllık bazda arttığını söyledi. Şimşek, küresel risklere rağmen ihracat ve üretimdeki dayanıklılığın devam etmesini beklediklerini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimini verilerini değerlendirdi.
Dün açıklanan sanayi üretim verilerindeki artış için Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti.
Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı.
Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz.
Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz."
Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 10, 202
Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı.
Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış…