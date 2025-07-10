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Şimşek: Ekonomik aktivite ılımlı seyrini sürdürüyor

Bakan Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirerek ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğünü belirtti. Şimşek, ikinci çeyrekte sanayide güçlü yıllık büyüme beklendiğini ve finansal koşulların reel sektöre destek sağlayacağını ifade etti.

Haber Merkezi
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Şimşek: Ekonomik aktivite ılımlı seyrini sürdürüyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğünü kaydetti. 

Şimşek, X hesabından sanayi üretimi verilerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekonomik aktivite ılımlı seyrini sürdürüyor.

Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz.

Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal koşulların iyileşmesi, önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak."

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