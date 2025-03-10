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Şimşek: Ekonomik aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz

Bakan Mehmet Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını söyledi.

Haber Merkezi
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Şimşek: Ekonomik aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretimi rakamlarını X hesabından değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını söyledi.

TÜİK, sanayi üretiminin ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,3 düşerken, yıllık yüzde 1,2 arttığını açıkladı.

Şimşek, sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:

"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü.

Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz."

Sanayi üretiminde hızlı düşüşSanayi üretiminde hızlı düşüşEkonomi

 

 

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