Şimşek: Ekonomik aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz
Bakan Mehmet Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretimi rakamlarını X hesabından değerlendirdi.
Bakan Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını söyledi.
TÜİK, sanayi üretiminin ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,3 düşerken, yıllık yüzde 1,2 arttığını açıkladı.
Şimşek, sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:
"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü.
Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz."
2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 10, 2025
Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı… pic.twitter.com/azXn4U4YBq