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Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Bakan Mehmet Şimşek, “Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor” dedi.

Haber Merkezi
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Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor." dedi.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şu mesajları verdi:

"Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında 8 puan geriledi. Hanehalkı beklentisinde nisana göre sınırlı artış görülse de yıllık bazda iyileşme 16 puan oldu.

Öngörülebilirliği ve güveni artıran programımız, kararlı duruşumuz ve etkin iletişimimiz sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı."

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