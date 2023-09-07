Şimşek: Erdoğan’ın desteği tam, en ufak tereddüt yok

Ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlar katıldı.

Şimşek: Erdoğan'ın programımıza desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin düzenlenen toplantıda şu açıklamaları yaptı:

*Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz

*G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yılsonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız

*Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın

*Kur hedefimiz yok; OVP'de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor

*İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz

*Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak

*İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz; amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak.

Yılmaz: Büyüme kompozisyonu enflasyonu artırıcı değil, dezenflasyona katkı verici yönde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öne çıkan mesajları şöyle:

*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OVP için hükümet olarak arkasındayız demesi planın en büyük gücü

*Büyüme ve enflasyon hedefimiz tutarlı; büyüme kompozisyonu enflasyonu artırıcı değil, dezenflasyona katkı verici yönde

*Kur hedefimiz yok, serbest piyasa esastır

*Cari fazla hedefinden vazgeçmedik, süreç zaman alacak.

Erkan: Fiyat istikrarı ve finansal istikrar oluşuyor algısı sermaye hareketlerini devreye soktu

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ise şu açıklamalarda bulundu:

*Fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın beklenenden kötü olması, petrol baskılarının belirginleşmesi enflasyonu tahmin üst bandının (%62) üstüne taşıma ihtimalini artırdı

*OVP için (enflasyonda) yukarı yönlü riskleri dikkate alan bir tahminle çıkmanın daha doğru olacağına karar verdik

*Parasal sıkılaştma enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edecek

*Enflasyon hedef patikamıza 2024 içinde bir miktar gecikmeli oturma riski taşımasına rağmen 2024'te dezenflasyonu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

*Parasal sıkışatmaya gerekli zamanda ve gerektiği ölçüde devam edeceğiz

*Amacımız kur korumalı mevduat bakiyesinin şu an için yatay seyri; KKM'de sakin ama kararlı bir strateji ile ilerleyeceğiz

*Dezenflasyon birinci önceliğimiz bundan taviz yok

*Sistemin TL'ye dönme hızını kararlı ve kademeli şekilde yapacağız

*Son dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar oluşuyor algısının sermaye hareketlerini devreye soktuğunu görüyoruz; bunun devam edeceğini öngörmekteyiz

*Yatırımcıların Türkiye'ye olan iştahı yüksek, tahvil yatırımcısının ilgi artışını bekliyoruz

*(Dünya Bankası kararı) doğru para ve maliye politikalarının eşgüdümü, kararlı ve istikrarlı bir Merkez Bankası ve güçlü bir OVP'ye verilen desteğin göstergesi.