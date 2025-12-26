Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüş için “Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Sektörel Enflasyon Beklentilerindeki düşüşü değerlendirdi.
Şimşek, beklentilerdeki gerilemeye yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“12 ay sonrası enflasyon beklentileri son bir yılda hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında 3,7 puan geriledi.
Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek.
Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz.”
12 ay sonrası enflasyon beklentileri son bir yılda hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında 3,7 puan geriledi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 26, 2025
Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek.
Arz yönlü riskleri… pic.twitter.com/azmA0iDoNA