Şimşek: Katma değerli üretimi artırmaya yönelik politikalar uygulamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1’in altında kalmasını beklediklerini söyledi.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında yıllık cari açığın 2023 yılı mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara gerilediğini hatırlattı.

Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1’in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.