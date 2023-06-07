Şimşek: Kurallara dayalı politika oluşturma sözümüzü teyit ediyoruz

ANKARA (EKONOMİ)

Ekonomi politikasının yönü ve derinliği tartışmalarının devam ettiği ve TL’nin hızla değer kaybettiği günün sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kişisel sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı açıklamayla “güven” mesajı verdi.

“Sözümüzü teyit ediyoruz, kısa çözüm yok ama bilgimizden emin olabilirsiniz”

“Yerel ve uluslararası olumsuzluklar içinde yolumuza devam ederken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı bir politika oluşturma sözümüzü teyit ediyoruz” ifadesini kullanan Mehmet Şimşek, kestirme yol veya hızlı bir düzeltme olmadığını vurguladı. Şimşek, “Kestirme bir yol veya hızlı bir düzeltme olmasa da deneyim, bilgi ve özverimizin, olası engelleri aşmamıza yardımcı olacağından emin olabilirsiniz” yazdı.

Atamalara işaret etti

Mehmet Şimşek, acil öncelikleri yönetim ekibini güçlendirmek ve “güvenilir bir program hazırlamak” olarak sıraladı. Şimşek, göreve gelirken de Orta Vadeli Programın hazırlığına hemen başlayacağını belirtmişti.

Sosyal medya mesajında atanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederken, “Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için şeffaflık, tutarlılık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik yol gösterici ilkelerimizdir” mesajını verdi.