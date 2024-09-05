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Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Roth ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Roth ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında işbirlikleri ele alındı.

Haber Merkezi
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Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Roth ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya geldi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Roth, Şimşek'in daveti üzerine Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Roth ile bakanlıkta heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında finansal hizmetler alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelerle işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

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