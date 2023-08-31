Şimşek: Normalleşme ve mali disiplin zaruri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklanan büyüme verilerini değerlendirdi. Tüm zorluklara rağmen güçlü büyümenin devam ettiğinin altını çizen Şimşek, net ihracatın büyümeyi 6,3 puan aşağı çektiğini belirtti ve "Bu durum, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı için para politikasında normalleşmenin ve mali disiplinin zaruri olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Bakan Şimşek'in paylaşımının detayları şöyle:

Tüm zorluklara rağmen (zayıf küresel büyüme, daralan küresel ticaret, sıkı finansal koşullar ve deprem) güçlü büyüme devam ediyor. Son 12 ayda yarım milyonun üzerinde istihdam sağladık.

Bununla birlikte net ihracat büyümeyi 6,3 puan aşağı çekti. Bu durum, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı için para politikasında normalleşmenin ve mali disiplinin zaruri olduğunu ortaya koyuyor.

Zorlu koşullara rağmen 2023 yılında reel büyümenin yüzde 4’ün üzerinde olması bekleniyor. Yani küresel büyüme oranının yaklaşık 1,4 katı düzeyinde.

Kısa vadede önceliğimiz makro-finansal istikrar ve daha dengeli büyüme.