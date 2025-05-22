Şimşek: Önümüzdeki birkaç yıl içinde belki de cari fazlayı konuşuyor olacağız

Mehmet KAYA

ANKARA – Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomik programının işlediğini belirterek enflasyondaki düşüşün süreceğini belirtti. Mehmet Şimşek, cari işlemler dengesinde şu anda dahi altın hariç fazla verildiğini belirterek, başta yeşil dönüşüm olmak üzere atılan adımlarla gelecek birkaç yıl sonrasında cari dengede fazlanın sözkonusu olabileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Genelgesiyle ilan edilen 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Gününün ilk kez yapılan kutlamasına katıldı. Burada bir konuşma yapan Şimşek, finansal okuryazarlığı sadece kişilerin bütçe ve finansal yatırımlarını, işlemlerini yönetmesi olarak görmediğini, genel olarak ekonomi hakkında bilgi sahibi olmayı da içerdiğini; bu bakımdan hayat boyu öğrenme içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Şimşek, bilimsel çalışmaların finansal okuryazarlığı yüksek ülkelerde yüksek tasarruf görülürken, düşük ülkelerde verimsiz yatırımlar ve tasarruf açığı gösterdiğini belirterek, ekonomik programın da başarıya ulaşmasında finansal okuryazarlığın önemli olduğunu anlattı.

"Enflasyon düşecek, cari fazla mümkün"

Mehmet Şimşek, ekonomik programa güvenini tekrar vurguladığı konuşmasında “Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek. Biz buna inanıyoruz. Düşüş devam edecek. Çünkü bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadeledir. Yani vatandaşımızın tabii ki alım gücünün artması için enflasyonu düşürmek bizim en büyük önceliğimiz. Ve bu çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Cari işlemler açığındaki iyileşmeye işaret eden Mehmet Şimşek, Mayıs 2023’te GSYH’nin yüzde 5,5’i dolayındaki açığın şu anda yüzde 1’in altında, yüzde 0,8’lerde seyrettiğini kaydetti. Altın hariç bakıldığında şu anda dahi cari işlemler fazlası verildiğini hatırlatan Şimşek, ekonomideki dönüşüm ve yeşil dönüşümün katkısıyla cari işlemler fazlasının tekrar konuşulmaya başlanabileceğini anlattı.

Türkiye’nin 2000’lerin başından itibaren petrol, gaz enerji ithalatı için 1 trilyon dolar harcadığını, yerli hidrokarbon keşifleri yanında yinelenebilir enerji yatırımları ile desteklenen bir yeşil dönüşüm olduğunu, HİT-30 ve YTAK programları ile sanayide tercihli bir teşvikin bulunduğunu hatırlatan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şu demek, gelecekte Türkiye'nin petrol, doğalgaz ithalat faturası düşecek demek. Ne demek bu? Dış ticaret açığı düşecek, cari açık düşecek demektir. Bir taraftan da bir seferberlik anlayışıyla Karadeniz'deki doğalgazı, Güneydoğu Anadolu'da, Gabar'da başka olmak üzere petrol üretiminin hesabını veriyoruz. Bir taraftan da aktif sanayi politikalarıyla Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerini üretmesini sağlamak üzere aktif sanayi politikaları bağlamında programlar uyguluyoruz. HİT-30 gibi, İTAK programları gibi.

Bu programların sayesinde de Türkiye'nin inanıyorum ki dış ticaret açığı yapısal olarak azalacak. Belki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde cahil fazlayı konuşuyor olacağız. Hatta şunu söyleyebilirim size açık bir şekilde. 2024 yılında altın ithalatını bir kenara bırakırsanız, aslında Türkiye bir cari fazla veriyoruz. Yani makul düzeyde, ılımlı düzeyde bir büyüme ile çok istisnai olarak altın ithalatı hariç Türkiye cari fazlası sürecek. Bu fazla devam ediyor şu anda. Bu da Türkiye'nin makro finansal istikrarı açısından çok değerli bir kazanımdır.

SPK Başkanı Gönül: 1 milyon kişiye katlım belgesi verildi

Sermaye Piyasası Kurulu İbrahim Gönül de konuşmasında, finansal okuryazarlık alanında yapılan çalışmaları vurguladı. Kurumlarla işbirliği içinde yapılan eğitim faaliyetleri yanında, online eğitim platformunun da etkin şekilde kullanıldığını belirten Gönül, bir yıl içinde 1 milyon kişiye eğitim verilerek belgelendirildiğini kaydetti. Gönül, Aile ölçeğinde eğitimler yapılmaya başlandığını duyuran SPK Başkanı, “Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği” altında Türkiye genelinde faaliyetler yürüttüklerini açıkladı.