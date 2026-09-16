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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlıyor.

Orta Vadeli Program'ın iki temel işlevi bulunduğunu belirten Şimşek, programın bir yandan politika taahhüdü niteliği taşıdığını, bütçe boyutuyla bağlayıcı olduğunu, diğer yandan özel sektör açısından bir yol haritası sunduğunu söyledi.

"Dezenflasyon arzulanan hızda değil"

Ekonomi politikalarında son üç yıldır temel çerçevenin korunduğunu ifade eden Şimşek, öncelikli hedefin dezenflasyon olduğunu ancak sürecin istenilen hızda ilerlemediğini belirtti.

Şimşek, dış faktörlerin enflasyon görünümü üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, "Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu" dedi.

Savaşın etkisinin yalnızca petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Şimşek, bütün emtia fiyatlarında artış yaşandığını ve bunun enflasyonu olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'de enflasyonun yüksek olması nedeniyle söz konusu etkinin görece daha güçlü hissedildiğini ifade etti.

"OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir"

Ekonomik tahminlerin hazırlandıkları dönemin koşullarını yansıttığını belirten Şimşek, IMF'nin tahminlerini yılda dört kez gözden geçirdiğini, Türkiye'nin ise bunu yılda bir kez yaptığını söyledi.

Şimşek, "OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir" ifadelerini kullandı.

Bütçe açığının milli gelire oranında hedeflerden daha iyi bir performans sergilendiğini belirten Şimşek, 2026 yılında eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle ciddi miktarda kamu gelirinden feragat edildiğini söyledi.

Buna rağmen bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,5'lik hedefin altında, yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.

Büyüme beklentisi yüzde 3,3

Şimşek, dışarıdan gelen şoka rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,3 büyümesinin beklendiğini belirterek, büyüme hedefindeki sapmanın yaşanan şokun büyüklüğüne kıyasla sınırlı kaldığını ifade etti.

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