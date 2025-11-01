  1. Ekonomim
  Şimşek: Turizm cari denge hedefini destekliyor
Şimşek: Turizm cari denge hedefini destekliyor

Bakan Mehmet Şimşek, turizmdeki performansın sürdürülebilir cari denge hedefine katkı sağladığını söylerken, ihracatta markalaşma ve katma değer odaklı politikalarla rekabet gücünün artırılacağını vurguladı.

Şimşek: Turizm cari denge hedefini destekliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi. Şimşek, turizmdeki görünümün istikrarlı bir şekilde cari denge hedefini desteklediğini belirtirken, ihracatta da rekabet gücünün artırılmaya devam edileceğini açıkladı.

Şimşek’in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şu şekilde oldu:

“Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor.

Üçüncü çeyrekte turizm geliri yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 arttı. Böylece yıllıklandırılmış turizm geliri 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 63,1 milyona ulaştı.

Eylülde yıllıklandırılmış ihracatımız yaklaşık 270 milyar dolara yükseldi.

Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz.”

 

