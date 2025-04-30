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Şimşek: Turizm gelirleri cari dengeye destek veriyor

Bakan Şimşek, ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 61,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu gelirin cari dengedeki olumlu seyri desteklediğini söyledi. Şimşek, 2025 yılı için 64 milyar dolar gelir ve 65 milyon ziyaretçi hedeflendiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Şimşek: Turizm gelirleri cari dengeye destek veriyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan turizm gelirleriyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Turizm gelirleri cari dengedeki olumlu seyri destekliyor." dedi.

X üzerinden açıklama yapan Şimşek, şunları söyledi:

"Küresel mal ticaretinde artan riskler hizmet ihracatının önemini daha da artıyor.

İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu.

Turizm gelirleri cari dengedeki olumlu seyri destekliyor.

2025 yılında 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz."

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