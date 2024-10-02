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Şimşek: Üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı gerileyecek

Bakan Şimşek, yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde de benzer seviyelerde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Şimşek: Üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı gerileyecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde de benzer seviyelerde gerçekleşmesini beklediklerini söyleyerek, "Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eylülde yıllık dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolar gerçekleşti.

Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecektir.

Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır."

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