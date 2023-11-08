Şimşek ve Erkan ABD’de yatırımcı toplantısına katılacak
Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan, ocak ayında ABD'de yapılacak olan yatırımcı toplantısına katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ocak ayının ikinci haftası New York’ta JPMorgan Chase & Co tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacak.
Bloomberght'deki habere göre, yetkililer Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomik Forumu’na katılacaklarını söyledi.
Zirve 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek.
Bakanlık ve Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.