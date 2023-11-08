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Şimşek ve Erkan ABD’de yatırımcı toplantısına katılacak

Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan, ocak ayında ABD'de yapılacak olan yatırımcı toplantısına katılacak.

Haber Merkezi
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Şimşek ve Erkan ABD’de yatırımcı toplantısına katılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ocak ayının ikinci haftası New York’ta JPMorgan Chase & Co tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacak.

Bloomberght'deki habere göre, yetkililer Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomik Forumu’na katılacaklarını söyledi.

Zirve 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek.

Bakanlık ve Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

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