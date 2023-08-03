Şimşek ve Erkan JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan yarın İstanbul'da JP Morgan'ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.

Konuya yakın kaynaklar Reuters'a verdiği bilgide, Şimşek ve Erkan'ın toplantıda bir konuşma yapacağını belirtirken, bir kaynak, "Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak" dedi.

Hazine, TCMB konuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı, JP Morgan haberin yazıldığı sırada henüz bir açıklama yapmadı.

Erkan geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.