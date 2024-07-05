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Şimşek ve Karahan JPMorgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak

Konu hakkında bilgi sahibi olan yetkililerin verdiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan JPMorgan tarafından İstanbul’da düzenlenecek toplantıya katılacak.

Haber Merkezi
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Şimşek ve Karahan JPMorgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yatırımcı toplantılarına katılarak uluslararası yatırımcılara Türkiye'yi tanıtmaya devam ediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan tarafından 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak.

Toplantıya 100'den fazla yatırımcının katılması öngörülüyor.

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