Şimşek ve Karahan Londra’da yatırımcılarla buluşuyor

BBVA, 21 Mayıs 2026 tarihinde Londra’da gerçekleştirilecek ilk “BBVA Türkiye Konferansı” için hazırlıklarını tamamladı.

Etkinlikte Türkiye ekonomisine ilişkin güncel görünüm, yatırım fırsatları ve piyasa beklentilerinin ele alınması bekleniyor.

Uluslararası yatırımcılar Londra’da buluşacak

BBVA Corporate & Investment Banking tarafından organize edilen konferans; uluslararası yatırımcıları, ekonomi yönetimini, şirket yöneticilerini ve BBVA üst düzey yöneticilerini bir araya getirecek.

Konferans kapsamında yatırımcılarla birebir görüşmelerin de gerçekleştirileceği belirtildi.

Şimşek ve Karahan da katılacak

Etkinlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yatırımcılara yönelik değerlendirmelerde bulunacağı açıklandı.

Ayrıca BBVA CEO’su Onur Genç’in de konferansın açılış konuşmacıları arasında yer alacağı aktarıldı.

Türkiye ekonomisi gündemde olacak

Konferansın ana gündem maddeleri arasında Türkiye ekonomisinin görünümü, para politikası, yatırım ortamı ve piyasa beklentileri bulunuyor.

BBVA tarafından yapılan açıklamada organizasyonun, Türkiye’nin makroekonomik görünümüne ilişkin stratejik değerlendirmelerin paylaşılacağı üst düzey yatırım platformu olarak tasarlandığı belirtildi.