  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek
Takip Et

Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek

Bakan Şimşek, kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının indirilmesini değerlendirerek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğünü belirterek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal hesabından gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecili ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık faiz de yüzde 39'a indirildi.

Kamu alacakları için gecikme zammı oranı düşürüldüKamu alacakları için gecikme zammı oranı düşürüldüGündem

 

Ekonomi
Enflasyon mu, büyüme mi? Ekonomistler yorumladı!
Enflasyon mu, büyüme mi? Ekonomistler yorumladı!
Sarıgöl’de üzüm fiyatları tarihi dip seviyeye geriledi
Sarıgöl’de üzüm fiyatları tarihi dip seviyeye geriledi
Güvenli liman altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
Güvenli liman altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Çıkış sürüyor: KKM bakiyesi 100 milyar TL’nin altına indi
Çıkış sürüyor: KKM bakiyesi 100 milyar TL’nin altına indi
El Pais: Türkiye, çalkantılı dünyada Avrupa’nın yeni üretim üssü oldu
Türkiye, çalkantılı dünyada Avrupa’nın yeni üretim üssü oldu