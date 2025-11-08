Şimşek, "vergide yapılandırma yok" dedi

CANAN SAKARYA/ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide yapılandırmanın gündemlerinde olmadığını belirterek, “Yapılandırmanın vergiye uyumu bozduğu çok net. Eğer gerçekten bir mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu bize sunup zorda olduğunu gösterirse biz memnuniyetle taksitlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yapılandırma zordaki herkese açık. Bunun için bir yasal düzenleme gündemimizde yok. Borçlarını ödemede zorluk çekenler Gelir İdaresine başvursunlar. Biz, bütün mükellefl erimize eğer rasyoları elverişliyse yardımcı olacağız. Dolayısıyla, o konuda bir tereddüt yok” dedi.

Deprem bölgesinde mücbir sebep sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Şimşek, deprem bölgesinde 30 Kasım’da sona erecek mücbir sebep düzenlemesinin uzatılması konusunda milletvekillerinden sorular üzerine “Mücbir sebep hâline ilişkin yasa geçen sene uzatıldı. Biz uzatma imkânlarının tümünü kullandık, dolayısıyla 30 Kasımda sona erecek mücbir sebep hâlinin tekrar uzatılması için mutlaka bir yasal düzenleme gerekecek. Ama şunun altını çizmek istiyorum: Birincisi, depremden etkilenenler etkilendiklerini eğer kanıtlarlarsa mücbir hâli sona erse dahi mücbir hâlden yararlanacaklar. İkinci konu, teminat konusunda bir kolaylığa gittik, 250 bin liraya kadar teminat şartını kaldırdık. Yine, oradaki idarelerimize gerçekten samimi bir şekilde yükümlülüklerini yerine getirmek isteyenlere teminat konusunda ‘Kolaylık sağlayın’ dedik“ diye konuştu.

“Benden sermayeci çıkmaz”

Şimşek, muhalefet milletvekillerin sermayenin yanında durduğu ve politikalarında bu yönde belirlendiği şeklindeki eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “Benden burjuva sermayeci çıkartamazsınız arkadaşlar, mümkün değil. Kurumlar vergisini 5 puan artıran benim, bankaların vergisini yüzde 20’den yüzde 30’a çıkartan benim, bankaların harçlarını yüzde 50 artıran benim, yurt içi asgari kurumlar vergisi getiren benim, küresel şirketlere asgari kurumlar vergisi getiren benim. Şirketlerin taşınmazlardaki satışlarda yüzde 50 kazanç istisnasını kaldıran benim, iştirak hissesi satış kazancı istisnasını düşüren benim. Kar paylarına stopajı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkartan benim. Şu anda 6 ay vadeye kadar fon ve mevduatlar, toplamın yüzde 95’ini oluşturuyor. Bunların vergisini yüzde 17,5’e çıkardık. Eğer ben rantiyecisiysem, ben küresel sermayeyi temsil ediyorsam nasıl mevduatların faizini yüzde 5’ten yüzde 17,5’e çıkarıyorum. Benden sermayeci çıkmaz. Ben kamu hizmeti yapmak için buradayım.“

“Reel sektörde sıkıntılar var”

Bakan Şimşek, reel sektörün yaşadığı sıkıntıların gündeme getirilmesi üzerine şunları söyledi: “Reel sektörde sıkıntılar var, gerçekten var, olmaması da sürpriz olur. Bütün dünyada sıkıntılar var ama bizde tabii ki programın da yan etkileri var, şimdi “Yok.” dersek yanlış olur ama şurada birtakım rakamları sizinle paylaşmak istiyorum. Haziran 2023’ten bu yana 4 bin 567 firma konkordatoya başvurmuş, bu firmaların cirodaki payı yüzde 0,89; ihracattaki payı yüzde 0,85; istihdamdaki payı yüzde 0,73. Bu arada konkordato ilan etmek ifl as etmek anlamına gelmiyor. Zaten mahkemelerin normalde yaşama şansı olan firmalara bu imkânı sunması lazım. Ticari kredilerin takip oranı yüzde 1,8. 10 yıllık ortalama yüzde 3 civarı. Şu anda bunun çok altındayız” dedi. Şimşek, Eylül 2025 itibarıyla karşılıksız çeklerin toplam keşide edilen çeklere oranının yüzde 2,8 olduğunu ve bunun yüzde 2,5 ile son 12 yıllık ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi.