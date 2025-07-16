Şimşek'in faiz indirimi beklentisi'haberlerine bakanlıktan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum” başlıklı haberin, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu ve yanlış bir şekilde aktarıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada şöyle belirtti:

"AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır.

Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır.

Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."