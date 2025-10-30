Şimşek’ten enflasyon mesajı: Eylülde artış beklentileri bozdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini değerlendirdi.

Piyasa Katılımcıları, İktisadi Yönelim ve Tüketici Eğilim Anketleri ile belirlenen beklentilerde, ekim ayında piyasa katılımcıları ve hanehalkı enflasyon beklentilerinde yükseliş görüldü. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise bir miktar geriledi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, eylül enflasyonunda 16 ayın ardından görülen yükselişle beklentilerin bozulduğuna işaret ederken, şunları ifade etti:

“Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti.

Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz.”