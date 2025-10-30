  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Şimşek’ten enflasyon mesajı: Eylülde artış beklentileri bozdu
Takip Et

Şimşek’ten enflasyon mesajı: Eylülde artış beklentileri bozdu

Bakan Mehmet Şimşek, TCMB’nin açıkladığı enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Şimşek, “Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şimşek’ten enflasyon mesajı: Eylülde artış beklentileri bozdu
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini değerlendirdi.

Piyasa Katılımcıları, İktisadi Yönelim ve Tüketici Eğilim Anketleri ile belirlenen beklentilerde, ekim ayında piyasa katılımcıları ve hanehalkı enflasyon beklentilerinde yükseliş görüldü. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise bir miktar geriledi.

Vatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldiVatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldiEkonomik Veriler

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, eylül enflasyonunda 16 ayın ardından görülen yükselişle beklentilerin bozulduğuna işaret ederken, şunları ifade etti:

“Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti.

Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz.”

Ekonomiye güven artmaya devam ettiEkonomiye güven artmaya devam ettiEkonomik Veriler

 

Ekonomi
Yabancı çalışma izni başvurusu nasıl yapılır? 2025 yabancılar için çalışma izni nasıl alınır?
Yabancı çalışma izni başvuruları dijitale taşındı
e-Devlet ile 2025 güncel emekli maaşı hesaplama (4A, 4B, 4C Rehberi)
e-Devlet ile 2025 güncel emekli maaşı hesaplama (4A, 4B, 4C Rehberi)
Yesen Burger kimin? Konkordato başvurusunda bulunan Yesen Burger'in sahibi kim?
Sevilen burger markası konkordato ilan etti
Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Gözler komisyon toplantısında! Asgari ücret 2026 tahmini ne?
Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Gözler komisyon toplantısında! Asgari ücret 2026 tahmini ne?
Avrupa’da LNG terminal yatırımları talep düşüşüyle yavaşlıyor
Avrupa’da LNG terminal yatırımları talep düşüşüyle yavaşlıyor
Zara indirimleri ne zaman? Alışveriş çılgınları dört gözle bekliyor! İşte Zara indirim günleri...
Alışveriş markasının indirimleri şimdiden gündemde