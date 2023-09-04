Şimşek'ten enflasyon yorumu: Geçiş dönemindeyiz, sabretmemize değecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, enflasyonla mücadelenin zaman alacağını belirtirken, "Geçiş dönemindeyiz" şeklinde altını çizdi.

Bakan Şimşek'in paylaşımının detayları şöyle:

"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek.

Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."

Yatırım ve üretim vurgusu

Öte yandan Bakan Şimşek yaptığı diğer paylaşımda, KOBİ'lerin ve KOBİ dışı büyük işletmelerin kredi garanti limitlerinin artırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz" olarak vurguladı.

Bakan Şimşek'in paylaşımının detayları şöyle:

"KOBİ’lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz."