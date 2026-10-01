Şimşek’ten fon piyasası mesajı: İlave düzenlemeler gelecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da S&P Global’in gelişmekte olan piyasalar konferansında fon piyasası, enerji fiyatları, Türk lirası ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon piyasasındaki son gelişmelere değinen Şimşek, sorunun sistem geneline yayılmasının önlendiğini belirtti.

Şimşek, “Fonda sorunun sistemik krize dönüşmesini önledik, ilave düzenlemelere ihtiyaç duyacağız" dedi.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin Türkiye ekonomisine etkisini de değerlendiren Şimşek, artışın bir maliyeti bulunduğunu ancak söz konusu zorlukların yönetilebilir seviyede olduğunu söyledi.

Hanehalkının döviz tercihlerine ilişkin de bilgi veren Şimşek, İran savaşının başlamasından bu yana hanehalkının 13,3 milyar dolarlık döviz sattığını belirterek, bu gelişmenin Türk lirasına duyulan güveni gösterdiğini ifade etti.

Enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, maliye politikasının dezenflasyon sürecine desteğinin devam edeceği mesajını verdi.