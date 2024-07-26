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Şimşek'ten G20 mesajı: Programımızla makro istikrarı güçlendirirken büyüme potansiyelimizi artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız." dedi.

Haber Merkezi
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Şimşek'ten G20 mesajı: Programımızla makro istikrarı güçlendirirken büyüme potansiyelimizi artıracağız
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Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, G20-Brasil toplantılarında küresel ekonomi ve vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Şimşek şu mesajları verdi:

"Toplantılarda artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı.

Küresel ekonomide zorlukların devam ettiği, düşük verimliliğin küresel büyümeyi sınırlandırdığı günümüzde yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık büyük önem arz ediyor.

Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız."

 

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