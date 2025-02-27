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Şimşek’ten G20’de kritik görüşmeler

Bakan Şimşek, G20 toplantıları kapsamında IMF Başkan Yardımcısı Gopinath, Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Lombard ve Rusya Maliye Bakanı Siluanov ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Şimşek’ten G20’de kritik görüşmeler
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in G20 toplantıları kapsamında görüşme trafiği yoğun oldu.

Şimşek, sosyal medya hesabından da paylaştığı Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Eric Lombard ve Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, karşılıklı yatırım ve ticaret konularının yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel entegrasyonun artan önemi ve üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatları ele alındı.

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath da Şimşek’in de olduğu şu paylaşımı yaptı:

“Güney Afrika'nın G20'si için Cape Town'da olmaktan mutluluk duyuyorum. Güney Afrika Maliye Bakanları Enoch Godongwana, İsveç ve Türkiye Maliye Bakanları, İngiltere Şansölyesi ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve SARB Valisi ile çok güzel görüşmeler gerçekleştirdim.”

 

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