Şimşek’ten reel sektöre: Devlet yanınızda ama siz de verimliliği artırmalısınız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "2025 Yılı Değerlendirmesi 2026 Yılı Beklentileri" programında konuştu. Şimşek, iş insanlarına yaptığı konuşmada, her şeyi devletten beklememeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Şimşek, "Ne üretiyorsak, mutlaka ve mutlaka aynısını, daha çoğunu üretip daha çoğunu satalım yaklaşımından çok daha iyisini daha niteliklisini yani daha katma değerli olan daha yüksek kâr marjı olan üretelim” derken, bunu nasıl yapacakları konusunda birlikte çalışmalarını önerdi.

Şimşek, en zorlu dönemde depreme 90 milyar dolar kaynak ayrılmasına karşın, bütçenin düzeldiğini de belirtti.

Birçok konuda ve iki-üç yıl önce iş dünyasının önemli endişe kaynağı olan sorunların giderildiğini vurgulayan Şimşek, “Size de yardımcı olacağız ama her şeyi devletten beklemeyin” dedi.

Şimşek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Değerli arkadaşlarım, gerçekçi olalım. Devletin yapabileceklerinin sınırı var. Onun için daha yüksek katma değer istiyoruz sizden. Niye? Daha fazla kar etmenizi istiyoruz. Rekabet etmenizi istiyoruz onun için. Verimlilik artırın diyoruz. Yani aynı makinelerle aynı iş yerinde, aynı saat çalışmayla daha çok üretmeye bakın. Bunu nasıl başaracaksınız? Bu sizin işiniz. Bunu da kamudan beklemeyin. Yenilikçilik, markalaşma kolay mı? 20 yıldır kolay mı diye. Bir noktadan sonra odaklanacağız, başaracağız.”